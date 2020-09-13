Son dakika haber: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 28 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 28 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 28 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 268 oldu.

Son dakika haber: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 28 kişi hayatını kaybetti
13.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:10

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 28 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 268 oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti ve 601 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 268'e, vaka sayısı da 325 bin 651'e yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 1034 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 302 bin 870'e ulaştı.

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Kaynak: AA

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