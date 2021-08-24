Suudi Arabistan'da akaryakıt tankerinde çıkan yangın 10 araca sıçradı
- Suudi Arabistan'da akaryakıt tankerinde çıkan yangın 10 araca sıçradı Suudi Arabistan'ın Mekke-Cidde otoyolunda bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı.
- Suudi Arabistan'da akaryakıt tankerinde çıkan yangın 10 araca sıçradı
RİYAD - Suudi Arabistan'ın Mekke-Cidde otoyolunda bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Alevler, 10 araca sıçradı.
Suudi Arabistan'da Mekke-Cidde otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt tankeri devrilip alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler yolda bulunan 10 araca sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, yangında ölü ya da yaralı olmadığını açıklarken, yangın nedeniyle yolun araç trafiğine kapanması sonucu araçların alternatif yollara yönlendirildiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar