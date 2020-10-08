Son dakika haber! Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

08.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:48
Son dakika haber! Suudi Arabistan'da 25 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 972'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 972'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi daha yaşamını yitirdi ve 421 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 972'ye, vaka sayısı da 338 bin 132'ye çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 323 bin 769 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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