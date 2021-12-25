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Son dakika haber: Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika haber: Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Diyarbakır'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL'da ünlü bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak aranan şüpheli C.K., Diyarbakır Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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DİYARBAKIR (DHA) - İSTANBUL'da ünlü bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak aranan şüpheli C.K., Diyarbakır Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık'ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada bir şüphelinin Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde tespit edilen C.K., için akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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