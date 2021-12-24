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Son dakika haberi... Susurluk Davası hükümlüsünün öldüğü cinayette 1 tutuklama

Son dakika haberi... Susurluk Davası hükümlüsünün öldüğü cinayette 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KADIKÖY'de bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk Davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

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KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk Davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Kadıköy Kalamış'taki bir restoranda 21 Aralık'ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün hastanedeki tedavisi sürerken 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık 1 şüpheliyi ifade almasının ardından serbest bırakırken, 2 şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulanması, 1 şüpheliyi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği 1 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.


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