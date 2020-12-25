Son dakika haber! Suşehri'nde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında yaptıkları yol emniyet kontrolünde, şüphelendikleri İran plakalı bir tırı durdurdu.