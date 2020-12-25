Son dakika haber! Suşehri'nde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında yaptıkları yol emniyet kontrolünde, şüphelendikleri İran plakalı bir tırı durdurdu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında yaptıkları yol emniyet kontrolünde, şüphelendikleri İran plakalı bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere zulalanmış 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara