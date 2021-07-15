Son dakika haber: Şuşa civarındaki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan askerlerinin bulunduğu Şuşa civarındaki mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan askerlerinin bulunduğu Şuşa civarındaki mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz gecesi Şuşa şehri civarındaki Azerbaycan mevzilerinin Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı biçimde bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Ermeni silahlı gruplarının karşı ateşle susturulduğu ve olayda ölen ya da yaralanan Azerbaycan askeri olmadığı kaydedildi. - ŞUŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı