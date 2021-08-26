Son dakika haber | Sürücüsü kaçan aracın çarptığı bisikletli emekli yüksek orman mühendisi öldü
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Son dakika haber | Sürücüsü kaçan aracın çarptığı bisikletli emekli yüksek orman mühendisi öldü

Son dakika haber | Sürücüsü kaçan aracın çarptığı bisikletli emekli yüksek orman mühendisi öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'da sürücüsü kaçan aracın çarptığı bisikletli emekli yüksek orman mühendisi hayatını kaybetti.

Antalya'da sürücüsü kaçan aracın çarptığı bisikletli emekli yüksek orman mühendisi hayatını kaybetti.

Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki botanik bahçesinden bisikleti ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evine giden emekli yüksek orman mühendisi İsmet Yücel'e (66) Batı Çevre Yolu'nda arkasından gelen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinden kaçan araç sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yücel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada eşi Bilge Yücel ve yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Daha önce Orman Bakanlığı Batı Akdeniz bölge müdür yardımcılığı yapan Yücel, 2017 yılında Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden emekli olmuştu.

Yücel, doğadan topladığı atık ağaçlardan yaptığı heykellerden oluşan sergilerle tanınıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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