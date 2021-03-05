Son dakika haber: Suriyeli piyanist, Türkiye'ye sığınan annesi ve kardeşlerine 8 yıl sonra kavuştu

Suriyeli piyano sanatçısı Adnan el-Esmer, ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan anne ve kız kardeşlerine 8 yıl sonra Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) sürpriziyle kavuştu.

Suriye'de yaklaşık 11 yıldır devam eden iç karışıklık öncesi ailesiyle birlikte Azez'de yaşayan piyano sanatçısı Adnan el-Esmer, annesi ve iki kız kardeşini güvenli olduğu için 8 yıl önce Türkiye'ye gönderdi.

"Ben de gidersem insanlar müziksiz, dolayısıyla umutsuz kalır." düşüncesiyle ülkesinde kalmayı tercih eden Adnan, yaklaşık 7 ay önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgede kurulan YEE Azez Kültür Merkezi ile tanıştı.

Merkez tarafından kurulan müzik gurubuna dahil olan Esmer, burada başından geçen olayları yönetmen Mert Talat Dilekçioğlu'na anlattı. Duydukları karşısında duyarsız kalamayan Dilekçioğlu, durumu YEE yetkilileri ile paylaşarak Esmer'in Türkiye'de yaşayan kız kardeşi Sahar el-Esmer'e ulaştı.

Esmer ailesini kavuşturmak için gerekli hazırlıkları yapan YEE yetkilileri, Azez ve Afrin'de yaşayan Suriyelilerden oluşan ve aralarında Adnan el-Esmer'in de olduğu müzik, tiyatro ekibiyle Kahramanmaraş Konaklama Merkezi'nde program düzenledi.

Esmer'in annesi Hamide ve kız kardeşlerini de Hatay'dan Kahramanmaraş'a getiren YEE yetkilileri, 8 yıldır birbirini görmeyen aileyi bu etkinlikte buluşturdu.

Kahramanmaraş'taki konserde sürpriz

Oğlunu "Kardeşlik Durakları" adlı konserde piyano çalarken gören anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkıcı Şükriye Tutkun'un "Ayrılık Ayrılık Aman Ayrılık" parçasını seslendirdiği esnada birbirine kavuşan ailenin mutluluğu izleyenleri de duygulandırdı.

Adnan el-Esmer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sürpriz karşısında çok duygulandığını ve ne konuşacağını bilemediğini belirtti.

YEE'ye teşekkür eden Esmer, "Burada özellikle annem ve kardeşlerimle uzun bir aradan sonra buluştum. Bu değerli anı hissediyor olsam da duygularımı ifade edemiyorum." diye konuştu.

Anne Hamide el-Esmer de sevincinin ancak yaşanarak anlaşılabilecek bir duygu olduğunu dile getirdi.

Katkısı olanlara minnettar olduğunu anlatan anne Esmer, "Benim buraya geldiğinden haberim yoktu. Kaç yıldır çocuğumu görmüyordum, sağ olun, var olun bizi kavuşturdunuz. Şu an duygularımı anlatamıyorum. Allah size uzun ömürler versin bizi kavuşturdunuz. Allah sizleri ailelerinize bağışlasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı