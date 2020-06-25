Son dakika haber! Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklama
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Son dakika haber! Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklama

Bir son dakika haberine göre Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkan Yardımcısı Azad Osman, terör örgütü PKK ile siyasi ve askeri uzantılarının Suriye topraklarında bulunmalarına meşruiyet kazandırma girişimlerine karşı olduklarını bildirdi.

Son dakika haber! Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklama
25.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:29

Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkan Yardımcısı Azad Osman, terör örgütü PKK ile siyasi ve askeri uzantılarının Suriye topraklarında bulunmalarına meşruiyet kazandırma girişimlerine karşı olduklarını bildirdi.

Başkan Yardımcısı Osman, kentteki bir otelde düzenlendiği basın toplantısında, 20 Haziran'da Afrin'deki ofislerinin bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde masum insanların öldürülmesi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan her türlü eyleme karşı olduklarını belirten Osman, bu nedenle bölgedeki ofislerinin sürekli terör saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

Osman, Suriye rejiminin kirli ve terör örgütü PKK'yla ortak projelerine karşı kararlı bir duruş sergilediklerini aktardı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ve askeri uzantılarının Suriye'de bulunmalarına ve meşrulaştırılmalarına karşı olduklarını vurgulayan Osman, şunları kaydetti:

"Derneğimiz Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ndeki Kürt partilerinin PKK unsurlarının çeşitli isimleriyle imzaladıkları anlaşmalara karşıdır. PKK ile siyasi ve askeri uzantılarının Suriye topraklarında bulunmalarına meşruiyet kazandırma girişimlerine, Suriye halkı katmanları arasında gerilimi artırma ve güç kullanmak suretiyle Suriye Cezire Bölgesi halkının iradesi dışında yeni bir emrivaki durumu dikta etme gibi girişimlere karşıyız. Ayrıca bu yönde yapılan bireysel anlaşmalar ile sonuçlarına açık ve net bir şekilde karşıyız. Bu anlaşmaların ulusal olmayan bir temelde ve sadece ülkelerinin çıkarlarını ilgilendiren Batı himayesinde gerekleşmesi sebebiyle Suriye halkı ve tüm bileşenlerini konunun ciddiyeti ve tehlikeli sonuçları konusunda uyardık."

Suriye halkına ve özellikle de Kürt halkına hizmet etmek için istikrarlı ve kararlı biçimde faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Osman, "Suriye halkının devriminin hedeflerine özgürlük ve hassasiyetle ulaşılıncaya kadar Suriye rejiminin ve tüm ulusal ve dini terör örgütlerinin boğazında diken olarak kalacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo ve Başkan Yardımcısı Radif Mustafa da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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