Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
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Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı

08.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:12

Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' projesi kapsamında Suriye'deki iç savaş nedeniyle zorlu kış koşullarında yaşayan mağdurlara 8 tır yakacak kömür yardımında bulundu.

Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' projesi kapsamında Suriye'deki iç savaş nedeniyle zorlu kış koşullarında yaşayan mağdurlara 8 tır yakacak kömür yardımında bulundu. Yardım tırları Suriye'de çadırlarda ve briket evlerdeki zorlu koşullarda kışı geçiren mazlumlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 'Kış Gelmeden, Sen Gel' sloganı ile Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerdeki çadırlarda ve briket evlerde zorlu koşullarda kışı geçiren mazlumlara yardım elini uzatmak için çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında soğuk kış aylarında çadırlarda ve briket evlerde yaşayan mazlumlara ulaştırılmak üzere yardımseverlerin destekleri ile temin edilen 8 tır yakacak kömür Gaziantep'ten yola çıktı.

Yardım tırlarının Suriye'ye hareketi sırasında açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşında 13 milyona yakın insan mağdur olarak muhacir konumuna düştü. Bunun 4 buçuk milyonu da kendi ülkesinde muhacir konumuna düştü. Bunlar bu soğuk kış günlerinde çadırlarda ve briket evlerde yaşamaya çalışıyorlar. Biz Yedi Başak olarak 'Kış Gelmeden Sen Gel' projesi ile şuanda Suriye'deki sivil insanlara 200 tondan oluşan 8 tır kömür yardımında bulunuyoruz. Bu kömür dolu tırların iki tanesi Azez bölgesine, altı tanesi de İdlip bölgesindeki mağdurlara ulaştırılacak. Bu sayede kışı sıcak geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mustafa Bulut, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak ilerleyen günlerde o bölgelerde yaşayan insanlar için içerisinde çizme, pantolon, kazak, süveter, atkı, bere gibi kışlık kıyafetlerin bulunduğu 7 bin kişilik bir set hazırladıklarını ve bunu da bölgede yaşayan mazlum insanlara ulaştıracaklarını vurguladı. Bulut, yardımda bulunan tüm hayırseverlere de teşekkür etti.

Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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