Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Piktes İl Koordinatörlüğü tarafından, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.