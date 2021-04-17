Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı

Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Piktes İl Koordinatörlüğü tarafından, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Piktes İl Koordinatörlüğü tarafından, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan ile Gülay Kanatlı Ortaokulu, Battalgazi Ortaokulu ve Murat Atılgan Ortaokulu müdürleri ve öğrencileri katıldı.

Toprak işlemesi Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan sahada toplanan katılımcılara fidan dikimi tarif edildi. Kanlıpınar ağaçlandırma sahasında gerçekleşen etkinlikte, ilimizde öğrenimlerine devam eden Suriye uyruklu öğrenciler, onlarca fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldular. Öğrenciler, 4 dekar olan sahada 500 adet sedir fidanı toprakla buluşturuldu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Caner Erkin Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Suriyeli çocuklardan yeşil vatana katkı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:20:47. #1.16#

title