Son dakika haber | Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
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Son dakika haber | Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

02.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:57
Son dakika haber | Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Son dakika habere göre KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu K.S.E. (22), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu K.S.E. (22), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen K.S.E., geçen yıl 2 Haziran'da polisin düzenlediği operasyonla Kocasinan ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin dijital materyal incelemesinde örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi. K.S.E, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. K.S.E. önceki mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4'ncü Ağır Ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmada sanık K.S.E. hazır bulundu. K.S.E, "El Bab-a 2014 yılında DEAŞ'a kayıt olmak için gittim. Deyrizor Havaalanını ele geçirmek için girdiğimiz çatışmada yaralandım. Ailemi görmem için izin verdiler. Aileme DEAŞ'a katıldığımı anlattım. Onlar da tepki gösterdiler. 50 dolar maaş alıyordum. Yasa dışı yollara Türkiye'ye geldim. DEAŞ'a katıldığım için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık K.S.E.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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