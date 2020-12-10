Son dakika haber | Suriye uyruklu bombacı vurularak etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Suriye uyruklu bombacı vurularak etkisiz hale getirildi

10.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:26
Son dakika haber | Suriye uyruklu bombacı vurularak etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan Suriye uyruklu PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan Suriye uyruklu PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1.5 kg patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı madde imha edildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Destici
Magazin Öykü Çelik Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Pierre Webo Ersun Yanal Şenol Güneş Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Suriye uyruklu bombacı vurularak etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:26:29. #1.15#
title