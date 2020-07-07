Son dakika haber! Suriye sınırına askeri sevkiyatGelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de...
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Son dakika haber! Suriye sınırına askeri sevkiyatGelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de...

Son dakika haberlerine göre Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Son dakika haber! Suriye sınırına askeri sevkiyatGelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de...
07.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:33

Gelibolu yangınına müdahalede beton mikserleri de kullanılıyor
Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan arazözlere su takviyesi yapmak için beton mikserleri de kullanılıyor. Ormanlık alanda yanmış arı kovanları da görüldü.
'MAHSÜLLERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Yangında mahsulleri kurtarmak için tarladaki çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Cavit Aktaş, "Bacanağıma ait yaklaşık 100 dönüm tarla yandı. Topladığımız ürünleri de kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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