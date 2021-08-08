Son dakika haber | "Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
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Son dakika haber | "Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Öldürülen teröristlerin arasında, 5 Ağustos'ta bölgede görev yapan ambulansa saldırarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan teröristin de olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat'ın doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ile ambulansa yönelik yapılan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Son dakika haber | 'Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
Son dakika haber | 'Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
Son dakika haber | 'Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
Son dakika haber | 'Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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