Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Son dakika haber... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü
AA / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yaralı bölgedeki hastaneye nakledilirken, çevrede hasar oluştu.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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AA / Ömer Koparan - Son Dakika Haberleri

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