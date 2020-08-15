Son dakika haber | Suriye muhalefeti Başkanı Hariri: "SDG-ABD petrol anlaşması ülke bütünlüğünü tehlikeye atan bir...
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Son dakika haber | Suriye muhalefeti Başkanı Hariri: "SDG-ABD petrol anlaşması ülke bütünlüğünü tehlikeye atan bir...

Son dakika gündem haberi... MUHAMMED YUSUF/TEMİM HOCAOĞLU- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ABD merkezli enerji şirketi Delta Crescent Energy LLC'nin Suriye'nin doğusundaki petrol kaynaklarına ilişkin terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı anlaşmayı "ülkenin bütünlüğüne...

15.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:00

MUHAMMED YUSUF/TEMİM HOCAOĞLU- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ABD merkezli enerji şirketi Delta Crescent Energy LLC'nin Suriye'nin doğusundaki petrol kaynaklarına ilişkin terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı anlaşmayı "ülkenin bütünlüğüne ve güvenliğine" tehdit olarak değerlendirdi.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Hariri, AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli enerji şirketinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG ile yaptığı anlaşmayı "tehlikeli" olarak değerlendiren Hariri, söz konusu anlaşmanın hukuk dışı olduğunu vurguladı.

Ay başında basına duyurulan anlaşmanın Suriye'nin egemenliğini yok saydığının altını çizen Hariri, "SDG milislerinin Suriye halkının iradesini hiçe sayarak uluslararası anlaşmalara imza atması, ülkenin bütünlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atan bir adımdır ve asla kabul edilemez." dedi.

Hariri, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye toprakları içerisinde siyasi ve ekonomik nüfuzunu artıracak her girişiminin, ülkenin bütünlüğüne ve toplumu oluşturan kesimler arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

SMDK Başkanı Hariri, örgütün işgal ettiği bölgelerde eğitim müfredatını değiştirme ve belirli kişileri hedef alma gibi eylemlerinin, iç savaşa davetiye çıkardığını belirtti.

Hariri, "Bu milislerin (SDG/PKK) ihlallerine ses çıkarmayan ülkeler kararlarını gözden geçirmeli." ifadesini kullandı.

"İran, Suriye toplumunun yapısını değiştirmeye çalışıyor"

SMDK Başkanlık koltuğuna yeni oturan Nasır Hariri, siyasi muhalefetin mücadele etmek zorunda kaldığı en önemli sorunların başında rejimin uzlaşmaz tavrının olduğunu dile getirdi.

Esed rejiminin Suriye halkının çıkarlarını dikkate almadığını belirten Hariri, uluslararası toplumun da rejime yeteri kadar baskı yapmadığının altını çizdi.

İran'ın Suriye topraklarını işgal ettiğini ifade eden Hariri, "İran, milislerini geniş bir coğrafyaya yayıyor ve Suriye toplumunun yapısını değiştirmeye çalışıyor." dedi.

İdlib'deki gelişmeler

Esed rejiminin askeri çözüme inancından vazgeçmediğini belirten Hariri, Suriye'de askeri adımların rejime bir şey kazandırmayacağını ifade etti.

Hariri, tüm tarafların bir an önce siyasi çözümün sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Esed rejiminin ülke içinde yaşadığı sıkıntıları örtmek için askeri operasyonlara başvurduğunu hatırlatan SMDK Başkanı, rejimin Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olduğunu, ülkede ekonomi ve sağlık altyapısının çökmüş durumda olduğunu ve rejimi yönetenlerin içinde anlaşmazlıkların yaşandığını bildirdi.

Hariri, "Rejim ve destekçilerinin bölgede yeni bir askeri operasyon başlatmaya kalkışmalarına şaşırmam. Ancak Türkiye'nin Rusya ile sağladığı mutabakat sahadaki hareketlilikleri değiştirdi. Rejim ve destekçilerinin hayalini gerçekleştirmesini engelledi." diye konuştu.

SMDK Başkanı Nasır el-HaririSuriyeYPG/PKK

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Son dakika haber | Suriye muhalefeti Başkanı Hariri: 'SDG-ABD petrol anlaşması ülke bütünlüğünü tehlikeye atan bir...

Kaynak: AA

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