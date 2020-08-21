Son dakika haber... Suriye Milli Ordusu'na 400 yeni asker katıldı Son dakika gündem haberi: Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin'de bir aylık eğitimin ardından 400 askeri mezun etti.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin'de bir aylık eğitimin ardından 400 askeri mezun etti.

SMO, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde 400 askere eğitim verdi.

Bir ay farklı eğitimlerden geçen askerler, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile terörden arındırılan yerleri kontrol ediyor.

Kaynak: AA