Son dakika haber | - Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi
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Son dakika haber | - Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi

Son dakika gelişmesine göre - Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi Suriye'de hava savunma sistemleri, başkent Şam'a yapılan hava saldırısını engelledi.

Son dakika haber | - Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi
21.07.2020 00:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:27

- Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi

ŞAM - Suriye'de hava savunma sistemleri, başkent Şam'a yapılan hava saldırısını engelledi.

Suriye'nin başkenti Şam'a yapılan hava saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Suriye medyası, İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan hava sahasını kullanarak Şam'ın güneyini hedef aldığını yazdı. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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