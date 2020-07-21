Son dakika haber | - Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi Son dakika gelişmesine göre - Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi Suriye'de hava savunma sistemleri, başkent Şam'a yapılan hava saldırısını engelledi.

- Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi

ŞAM - Suriye'de hava savunma sistemleri, başkent Şam'a yapılan hava saldırısını engelledi.

Suriye'nin başkenti Şam'a yapılan hava saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Suriye medyası, İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan hava sahasını kullanarak Şam'ın güneyini hedef aldığını yazdı. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA