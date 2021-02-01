Son dakika haber: Suriye Geçici Hükümeti'nden Azez ve Bab saldırılarına tepki
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Son dakika haber: Suriye Geçici Hükümeti'nden Azez ve Bab saldırılarına tepki

01.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:04
Son dakika haber: Suriye Geçici Hükümeti'nden Azez ve Bab saldırılarına tepki

Gelen son dakika haberine göre Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerine düzenlenen terör saldırılarına ilişkin, "Uluslararası toplumu masum Suriyelilerin yanında durmaya ve Suriye'de derhal siyasi geçişi sağlayan adımları atmaya çağırıyoruz.

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerine düzenlenen terör saldırılarına ilişkin, "Uluslararası toplumu masum Suriyelilerin yanında durmaya ve Suriye'de derhal siyasi geçişi sağlayan adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye Geçici Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerine düzenlenen terör saldırılarının, uluslararası topluma, kurtarılmış bölgelerde istikrarsızlık ve kaosun hakim olduğu mesajını iletme amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu masum Suriyelilerin yanında yer almaya, terörist güçleri desteklemeyi bırakıp işlediği suçlara son vererek ölüm ve şiddet sarmalını durdurmaya ve bu duruma son vermek amacıyla Suriye'de derhal siyasi geçişi sağlayacak adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu saldırılarda yakınlarını kaybeden ailelere ve Suriye halkına başsağlığı dilendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde dün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azez ve Bab'daki saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu

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