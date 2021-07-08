Son dakika haber... Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber... Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber... Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Amanoslarda yakalanan ve hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

Amanoslarda yakalanan ve hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Amanoslar kırsalına geldiği belirlenen ve iki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan, Terör Arananlar Listesi "gri" kategorideki "Savaş" kod adlı Çelik, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, Çelik'e "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendiğini hatırlattı.

Çelik, daha önceki ifadelerinde yaptığı itirafların geçerli olduğunu, hakkındaki tanık beyanlarını ise kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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