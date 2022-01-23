Suriye'deki hapishane saldırısında 77 DEAŞ'lı, 39 PKK/YPG'li öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü Deaş'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki hapishaneye düzenlediği saldırıda, 77 Deaş'lı terörist ile 39 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Terör örgütü Deaş, terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bulunan Ghwayran Hapishanesi'ne geçtiğimiz perşembe bombalı araçla saldırı düzenlemiş, saldırının ardından hapishanenin bulunduğu bölgede çıkan çatışmalar günlerdir devam ediyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, hapishane saldırısında çok sayıda Deaş'lının firar ettiği fakat birçoğunun geri yakalandığı belirtilerek, bazı Deaş'lıların ise hala firari olduğu ifade edildi.

Gözlemevi, hapishane saldırısının başlangıcından bu yana cezaevi içinde ve dışında en az 77 Deaş'lı terörist ile 39 PKK/YPG'li teröristin öldüğünü açıkladı.

Deaş'ın Ghwayran Hapishanesi'ne düzenlediği saldırının yaklaşık üç yıl önce Suriye'deki yenilgisinden bu yana en büyük saldırılarından biri olduğu ifade edilirken, söz konusu çatışmaların hapishane yakınındaki mahallelere sıçradığı ve çok sayıda bölge sakininin evlerini terk ettiği aktarıldı. Hapishanenin yer aldığı bölgede ise üst düzey liderler de olmak üzere 3 bin 500 Deaş'lının bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE HAVA DESTEĞİ VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), DEAŞ saldırısının ardından ABD liderliğindeki koalisyonun terör örgütü PKK/YPG'ye hava saldırıları düzenleyerek destek verdiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, DEAŞ'ın hapishane saldırısını kınayarak, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini yineledi.

BÖLGEDE DEAŞ'A DESTEK ARTTI İDDİASI

Yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin bölgedeki Arap nüfusa karşı yaptığı ayrımcılık nedeniyle DEAŞ'a olan desteğin artığını ifade etti.

Öte yandan Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG kontrolündeki hapishanelerde 50'den fazla ülkeden binlerce DEAŞ'lı terörist bulunuyor.

(İHA)

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