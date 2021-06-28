Son dakika haber | Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin, askeri muhaliflerin cephe hattına sızma girişimi engellendi
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Son dakika haber | Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin, askeri muhaliflerin cephe hattına sızma girişimi engellendi

Son dakika haber | Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin, askeri muhaliflerin cephe hattına sızma girişimi engellendi
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Suriye'nin Münbiç ilçesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hattına sızma girişimi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.

Suriye'nin Münbiç ilçesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hattına sızma girişimi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.

Halep ilinin Münbiç ilçesindeki YPG/PKK'lı teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin güneyindeki Mahsenli ve Cat bölgelerindeki cephe hattına sızma girişiminde bulundu.

Cephe hattında nöbet tutan SMO askerlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu teröristlerin sızma girişimi engellendi.

YPG/PKK'lı teröristler, 24 Haziran'da da Münbiç'in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacur Çayı yakınlarında bulunan SMO hattına sızmaya çalışmış, çıkan çatışmada 4 SMO askeri yaşamını yitirmişti.

YPG/PKK, 22 Ekim 2019'da Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerine sık sık saldırı düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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