Son dakika haber | Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı
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Son dakika haber | Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

30.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:51
Son dakika haber | Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının yerel saatle 16.00'de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı. - DEYR EZ ZUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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