Son dakika haber! Suriye'de Lazkiye'nin doğusunda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haber! Suriye'de Lazkiye'nin doğusunda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'de Lazkiye kentinin doğusunda çıkan ve Hama kırsalına doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber! Suriye'de Lazkiye'nin doğusunda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
06.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:34

Suriye'de Lazkiye kentinin doğusunda çıkan ve Hama kırsalına doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Lazkiye'nin doğusunda dün başlayan ve ilk aşamada kontrol altına alınamayan yangın, Hama'nın batı kırsalında yer alan Mısyaf ilçesine bağlı Ayn Bedriye, Katrat Reyhane, Tel Rasim, Ayn Selimo ve Nubul Hatib köylerini ile Fireyke Dağlarını etkisi altına aldı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın dolayısıyla Mısyaf ilçesinin bazı köyleri boşaltıldı.

Bölgedeki yolların araç geçişlerine elverişli olmaması sebebiyle itfaiye ve ambulanslar bölgeye intikal etmekte zorluk çekiyor.

AA muhabirinin bölgeden edindiği bilgilere göre, bölge halkının geçimini sağladığı çok sayıda zeytin ve elma bahçesi yangında zarar gördü.

Esed rejimine bağlı itfaiye ekipleri, bölgede yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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