Son dakika haber | Suriye'de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (2)
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Son dakika haber | Suriye'de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Gelen son dakika haberine göre ŞEHİT VE YARALI KIZILAY GÖREVLİLERİ KİLİS'E GETİRİLDİEl Bab yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda yaralanan Kızılay görevlisi Suriye uyruklu tercüman Cuma Kor Mahammed, Çobanbey Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası sınırdan alınarak tedavi için Kilis Devlet...

Son dakika haber | Suriye'de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (2)
14.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:22

ŞEHİT VE YARALI KIZILAY GÖREVLİLERİ KİLİS'E GETİRİLDİ

El Bab yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda yaralanan Kızılay görevlisi Suriye uyruklu tercüman Cuma Kor Mahammed, Çobanbey Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası sınırdan alınarak tedavi için Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Kilis'te tedavisine başlanan Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aynı saldırıda şehit olan Kızılay'ın El Bab kentindeki Sevgi Mağazası'nda görevli Mehmet Arif Kıdıman'ın cenazesi de Kilis Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kıdıman'ın cenazesinin burada yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek törenle memleketi Düzce'ye gönderileceği belirtildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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