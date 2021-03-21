Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son dakika gelişmesine göre Suriye'de Esad rejimi tarafından hastaneye düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 20'ye yükseldi.
Suriye'de Esad rejimi tarafından hastaneye düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 20'ye yükseldi.
Suriye'de Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 5'i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralandı.
Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi. - HALEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı