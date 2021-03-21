Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi

21.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:51
Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Suriye'de Esad rejimi tarafından hastaneye düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 20'ye yükseldi.

Suriye'de Esad rejimi tarafından hastaneye düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 20'ye yükseldi.

Suriye'de Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 5'i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralandı.

Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi. - HALEP

Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son dakika haber... Suriye'de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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