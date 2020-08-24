Son dakika haber! Suriye'de doğalgaz boru hattında patlama Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'de doğalgaz boru hattında patlamaSuriye, (DHA)- Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Suriye'de doğalgaz boru hattında patlama

Suriye, (DHA)- Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda bulunan Dumeir ve Adra kentlerinin arasında bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Suriye medyası, patlama sonucu ülkenin büyük bir bölümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu. Öte yandan patlama nedeniyle can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA