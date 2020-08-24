Son dakika haber: Suriye'de doğalgaz boru hattında patlama
Son dakika haberleri... Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.
24.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:12
Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.
Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda bulunan Dumeir ve Adra kentlerinin arasında bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Suriye medyası, patlama sonucu ülkenin büyük bir bölümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu. Öte yandan patlama nedeniyle can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA