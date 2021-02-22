Son dakika haber... Sürgündeki Ruandalı siyasetçi Bamporiki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vurularak öldürüldü
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Son dakika haber... Sürgündeki Ruandalı siyasetçi Bamporiki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vurularak öldürüldü

22.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:21
Son dakika haber... Sürgündeki Ruandalı siyasetçi Bamporiki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vurularak öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sürgünde yaşayan Ruandalı eski siyasetçilerden Seif Bamporiki'nin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sürgünde yaşayan Ruandalı eski siyasetçilerden Seif Bamporiki'nin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Ruanda Ulusal Kongresi Sözcüsü Etienne Mutabazi, basın mensuplarına, Bamporiki'nin Cape Town'da kimliği belirsiz kişilerce silahla vurulduğunu açıkladı.

Saldırı sonrası Bamporiki'nin hayatını kaybettiğini aktaran Mutabazi, saldırının neden gerçekleştirildiğine dair bir açıklama yapmadı.

Polis Sözcüsü Andre Traut ise saldırı sonrası soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Ruandalı muhalifler silahlı saldırıya uğruyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde birçok Ruandalı muhalife silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıların, Ruanda istihbaratı tarafından yapıldığı öne sürülüyor.

Ruanda'nın eski Genelkurmay Başkanı Kayumba Nyamwasa, 2010'da Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki suikastten sağ kurtulmuştu.

Ruanda Ulusal Kongresi Kurucusu Patrick Karegeya ise 2013'te Johannesburg'daki bir otelde düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Ruandalı siyasetçi ve aktivist Camir Nkurunziza da Cape Town'da 2019'daki silahlı saldırıda vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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