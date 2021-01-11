Sürekli kaza olan kavşakta, motosiklet ve otomobilin çarpışması kamerada
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Sürekli kaza olan kavşakta, motosiklet ve otomobilin çarpışması kamerada

11.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:07
Sürekli kaza olan kavşakta, motosiklet ve otomobilin çarpışması kamerada

SİVAS'ta, sıklıkla kazaların olduğu kavşakta, motosiklet ile otomobil çarpıştı.

SİVAS'ta, sıklıkla kazaların olduğu kavşakta, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 49'uncu ve 37'nci sokakların birbirine bağlandığı Dörtyol kavşağında meydana geldi. Sıklıkla kazaların meydana geldiği kavşakta, bu kez de sürücülerinin kontrolünden çıkan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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