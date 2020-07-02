Son dakika haber | Sur Kaymakamı Çiftçi, Türk Kızılay Sur Şubesine teşekkür belgesi verdi Son dakika gelişmesine göre Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kovid-19 salgını sürecinde faaliyetlerinden dolayı Türk Kızılay Sur Şubesi yöneticilerine teşekkür belgesi verdi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kovid-19 salgını sürecinde faaliyetlerinden dolayı Türk Kızılay Sur Şubesi yöneticilerine teşekkür belgesi verdi. Türk Kızılay'ının pandemi sürecinde gönüllüleriyle birlikte yadım faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: "Türk Kızılay'ı ülkemizin önemli bir kurumudur. Koronavirüs sürecinde her ilde yardım faaliyetleri aksamadan devam etti. Sur Kızılay Şube Yönetimi ve gönüllü çalışanları da bakıma muhtaç, engelli, yaşlı, kronik hasta, kimsesi olmayan vatandaşlarımızın yardım ettiler. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdırlar." Çiftçi, Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Recep İdikut, ile yöneticiler Cüneyt Özmen, Mehmet Baytar, Gülhan Sönmez ve Mustafa Güneş'e teşekkür belgesi verdi. Başkanı Recep İdikut, ihtiyaç sahibi 500 kişiye 400 lira nakdi yardım, 1500 gıda kolisi, 200 aileye alışveriş kartı, 3 bin 700 kişililik aileye hergün sıcak yemek dağıtımı, 240 konserve kavurma, 200 hijyen kolisi, 1400 aileye de giyim yardımı ulaştırdıklarını söyledi. Kaynak: AA