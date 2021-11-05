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Son dakika haber! Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kandıra ilçesinde şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramalar sonucunda, 3 kilo 176 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör, 25 adet fişek ve 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. isimli şahıs jandarmada alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ

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