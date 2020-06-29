Son dakika haber... Süper Piyango çekildi
Bir son dakika haberine göre Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
29.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:08
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "398081" oldu.
Çekilişte amorti kazanan rakamlar "1" ve "9" olarak belirlendi.
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Kaynak: AA