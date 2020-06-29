Son dakika haber... Süper Piyango çekildi Bir son dakika haberine göre Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "398081" oldu.

Çekilişte amorti kazanan rakamlar "1" ve "9" olarak belirlendi.

Kaynak: AA