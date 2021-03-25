İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
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İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi

25.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:51

Süper markette silahlı soygun girişimiİZMİR'in Bornova ilçesinde, bir şüpheli tabanca ile süper market zincirine silahlı soygun girişiminde bulundu.

Süper markette silahlı soygun girişimi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir şüpheli tabanca ile süper market zincirine silahlı soygun girişiminde bulundu. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli süper market zincirine gelerek sigara almak istediğini söyledi, market çalışanı sigara verdiği sırada tabanca çıkartan N.C.(24) bir el ateş etti. Kasadaki paraları isteyen N.C., kasanın açılmaması üzerine iş yerini terk etti. Çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti. N.C.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri süpermarkette incelemelerde bulundu.

Olayla iglili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi
İZMİR Süper markette silahlı soygun girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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