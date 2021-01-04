Son dakika haber: Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu
04.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:59
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
|Takımlar
|Harcama Limiti
|Yüzde 15 sapma
|Medipol Başakşehir
|243.120.710
|279.588.816
|Trabzonspor
|178.678.204
|205.479.935
|Beşiktaş
|294.195.196
|338.324.475
|Demir Grup Sivasspor
|198.222.737
|227.956.148
|Aytemiz Alanyaspor
|97.799.097
|112.468.961
|Galatasaray
|434.336.995
|499.487.545
|Fenerbahçe
|356.433.786
|409.898.854
|Gaziantep FK
|136.137.671
|156.558.322
|Fraport TAV Antalyaspor
|101.713.928
|116.971.017
|Kasımpaşa
|125.868.114
|144.748.331
|Göztepe
|79.831.274
|91.805.965
|Gençlerbirliği
|64.299.471
|73.944.392
|İttifak Holding Konyaspor
|94.241.155
|108.377.328
|Yukatel Denizlispor
|94.243.985
|108.380.583
|Çaykur Rizespor
|152.137.575
|174.958.211
|Yeni Malatyaspor
|92.275.743
|106.117.104
|Hes Kablo Kayserispor
|60.427.441
|69.491.557
|MKE Ankaragücü
|83.311.853
|95.808.631
|Atakaş Hatayspor
|92.148.829
|105.971.153
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|92.148.829
|105.971.153
|Fatih Karagümrük
|92.148.829
|105.971.153
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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