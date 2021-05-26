Son dakika haber: Süper Lig'e yükselen Altay, kupasını aldı
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Son dakika haber: Süper Lig'e yükselen Altay, kupasını aldı

Son dakika haber: Süper Lig'e yükselen Altay, kupasını aldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay, kupasını aldı.

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay, kupasını aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu katıldı.

Kupayı, Bakan Kasapoğlu ile Başkan Bozgeyik, Altay kaptanı İbrahim Öztürk'e verdi.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, kupa töreninin ardından kupayla tribündeki taraftarlarını selamladı ve sevincini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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