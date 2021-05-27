Son dakika haber... Süper Lig'e yükselen Altay'ın en golcü ismi Paixao, formasını çıkarmadı
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Son dakika haber... Süper Lig'e yükselen Altay'ın en golcü ismi Paixao, formasını çıkarmadı

Son dakika haber... Süper Lig'e yükselen Altay'ın en golcü ismi Paixao, formasını çıkarmadı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Altay'da toplam 25 gole ulaşan Marco Paixao, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çıktı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Altay'da toplam 25 gole ulaşan Marco Paixao, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çıktı.

Play-off dahil bu sezon 37 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Altay, 71 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü. İzmir temsilcisi adına 3'ü play-off etabında toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao, hem takımının hem de ligin en srorer ismi olmayı başardı.

Portekizli golcüyü yedişer golle Erhan Çelenk ile Leandro Kappel, dörder golle Adrien Regattin ile Deniz Kadah, üçer golle Eren Erdoğan ve Ziya Alkurt, ikişer golle Armand Gnanduillet, İbrahim Öztürk ve Khaly Thiam, birer golle de Cebrail Karayel, Jasmin Scuk, Kazımcan Karataş, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım izledi.

GZT Giresunsporlu Sergen Piçinciol, Adanasporlu Hakan Çinemre, Tuzlasporlu İsmail Konuk ve Bursasporlu Aykut Akgün de Altay adına kendi kalelerine birer gol attı.

En fazla süre alan da Marco Paixao

Toplam 36 futbolcunun forma şansı bulduğu siyah-beyazlı ekipte 32'si ilk 11'de 36 maça çıkan Marco Paixao, 2 bin 850 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu. Portekizli golcüyü 2 bin 353 dakikayla Leandro Kappel ve 2 bin 336 dakikayla Erhan Çelenk takip etti.

Bu sezon 70 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı ekipte Erhan Çelenk ve Zeki Yıldırım birer kez kırmızı kart gördü.

Sezon raporu

Altay'ın 2020-2021 sezonunda play-off maçları dahil sezon raporu şöyle:

OyuncuMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızı
Adam Stackhowiak44360000
Adrien Regattin33262224440
Andre Poko66523000
Anton Putsila62270000
Armand Gnanduillet151296230
Berkay Sülüngöz21191725050
Burak Öğür88720000
Cebrail Karayel1512982130
Cihan Topaloğlu25252250030
Çağlar Birinci52190000
Deniz Kadah154452410
Edin Cocalic33269000
Eren Erdoğan141168320
Ergin Keleş2019000
Erhan Çelenk34272336741
Harun Alpsoy96532020
İbrahim Öztürk23191658220
İlhan Depe61130000
Jasmin Scuk30252088140
Kadir Yazıcı54396010
Kazımcan Karataş61116100
Khaly Thiam25221792280
Leandro Kappel32292353720
Lokman Gör18161488030
Marcio Mossoro165552000
Marco Paixao363228502520
Mehmet Erdem Uğurlu17151397130
Murat Akça18151306130
Özgür Özkaya14141224120
Rıdvan Şimşek94393010
Tolga Ünlü29262309040
William Amorim2160000
Yekta Kurtuluş142326020
Yılmaz Özeren1610890130
Zeki Yıldırım125481111
Ziya Alkurt32151466320

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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