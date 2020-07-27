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Son dakika haber | Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak

Son dakika haberlerine göre Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finali Ankara'da oynanacak.

Son dakika haber | Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak
27.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:41

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finali Ankara'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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