Son dakika haber: SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
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Son dakika haber: SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor

Son dakika güncel haberi: TÜRKİYE'nin uyguladığı dış hat seyahat yasaklarını 10 Haziran'da kaldırması ile Antalya, İzmir ve Ankara'dan dış hat uçuşlarını ilk başlatan hava yolu SunExpress, İzmir ve Ankara'nın ardından, Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya direkt seferlere başlıyor.

Son dakika haber: SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
07.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:02

TÜRKİYE'nin uyguladığı dış hat seyahat yasaklarını 10 Haziran'da kaldırması ile Antalya, İzmir ve Ankara'dan dış hat uçuşlarını ilk başlatan hava yolu SunExpress, İzmir ve Ankara'nın ardından, Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya direkt seferlere başlıyor. SunExpress, İzmir'den haftada iki kez ve Ankara'dan haftada bir kez sunduğu Londra uçuşlarının yanı sıra 10 Temmuz itibarıyla Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya (LTN) direkt tarifeli seferler yapacak.

İngiltere'nin Türkiye'yi de 'seyahat koridoru'na dahil etmesi ile birlikte Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek yolcular, 10 Temmuz itibarıyla karantina uygulamasından muaf tutulacak. Bu kapsamda, son 14 günde farklı bir ülkeye seyahat etmemiş olmak kaydıyla Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek yolcular, karantina uygulamasına tabi tutulmaksızın Birleşik Krallık topraklarına giriş yapabilecek.

SunExpress, merkezi Antalya'dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine, İzmir'den ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart'a her gün karşılıklı seferler düzenliyor. Almanya dışında Avrupa'da önemli birçok destinasyona uçuş düzenleyen hava yolu Antalya'yı 21, İzmir'i 23 ve Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu'nun 10 şehrini ise toplam 18 noktaya direkt tarifeli seferlerle bağlıyor. Şirket, ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek.COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az üç saat erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri aldığını açıkladı. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren firma, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran şirket, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan havayolu firması, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.


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Kaynak: DHA

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