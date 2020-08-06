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Son dakika haber: SunExpress, Anadolu- Avrupa uçuş ağını genişletiyor

Gelen son dakika haberlerine göre ANADOLU şehirlerinden Avrupa'ya en çok sefer sunan hava yolu şirketi SunExpress, ağustos ayında Anadolu- Avrupa uçuşlarına yeni destinasyonlar ekledi.

Son dakika haber: SunExpress, Anadolu- Avrupa uçuş ağını genişletiyor
06.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:05

ANADOLU şehirlerinden Avrupa'ya en çok sefer sunan hava yolu şirketi SunExpress, ağustos ayında Anadolu- Avrupa uçuşlarına yeni destinasyonlar ekledi.

SunExpress, seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından güncellediği uçuş planı kapsamında Anadolu'nun 10 kentini direkt tarifeli seferler ile Avrupa'da 17 destinasyona bağlıyor. Antalya ve İzmir'in dışında Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 10 Anadolu şehrinden Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Danimarka, İsveç, Belçika ve İngiltere gibi birçok ülkeye direkt uçuş düzenleyen hava yolu şirketi, Anadolu- Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletiyor. Bu yaz, Adana uçuşlarına Avrupa'nın gözde şehirleri Brüksel ve Hamburg'un ardından Amsterdam'ı da ekleyen şirket, Kayseri ve Gaziantep'ten İsviçre'nin popüler kenti Basel'e sefer düzenlemeye başladı.Anadolu şehirlerinden Avrupa'da en fazla noktaya aktarmasız uçuş düzenleyen SunExpress, karşılıklı seferler ile Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine kavuştururken, seyahat yasaklarının kaldırılması ile Avrupalı ziyaretçileri Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarına taşıyarak, Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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