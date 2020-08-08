Son dakika haber | Suluova'da saman fiyatları arttı
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Son dakika haber | Suluova'da saman fiyatları arttı

Son dakika habere göre Amasya bölgesinin hayvancılık merkezi konumundaki Suluova'da saman fiyatları arttı.

Son dakika haber | Suluova'da saman fiyatları arttı
08.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:49

Amasya bölgesinin hayvancılık merkezi konumundaki Suluova'da saman fiyatları arttı.

Eymir Mahallesi bölgesindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı saman kantarını işleten Osman Yöngel, AA muhabirine, ilçe besicilerinin ihtiyacını karşılamak için saman, yonca, slaj, küspe ve tuz temin ettiklerini söyledi.

Geçen yıl kış aylarında saman piyasasının tonunun 1200 liradan kapandığını, bu yıl haziran ayında başlayan buğday ve arpa harmanıyla saman fiyatlarının tonunun 500-600 liradan satıldığını belirten Yöngel, ağustos ayı ile sona yaklaşan harman ve saman üretimi dolayısıyla saman fiyatlarının artış göstererek tonunun 750-850 lira arasında seyrettiğini anlattı.

Bu yıl mevsimsel yağışların yetersiz olmasına bağlı olarak ovadaki saman üretiminin az gerçekleştiğine işaret eden Yöngel, "Bu yıl arazilerde saman üretiminin az olması ve talebi karşılayamaması nedeniyle başka bölgelerden saman ilçeye gelmeye başladı. Dış bölgelerden gelen samanın maliyeti yüksek olduğu için fiyatlar da yükseldi. Çoğu besici hayvanına yedirmek için saman ihtiyacını aldı, o nedenle kış aylarında saman fiyatları fazla yüksek olmaz. Gelecek haftalarda slajlık mısır hasadı da başlayacak. Bu yıl kış aylarında saman fiyatlarında artış beklemiyoruz." dedi.

Besici Eyüp Köksal da geçen yıla göre bu yıl fiyatların yüksek olduğunu ancak önümüzdeki günlerde düşmesini beklediklerini aktardı.

Dış bölgeden gelen samanın kaliteli Suluova samanının yerini tutmadığını dile getiren Köksal, "En besleyici ve iyi saman, yumuşak olduğu için buğday ve arpadan elde edilen patos samanıdır. Daha sonra ise balya samanıdır. Ayrıca yulaf, fiğ, mısır ve mercimekten üretilen saman da kalitelidir ve tercih edilir." diye konuştu.

Saman ticareti yapan Hakan Bilgili ise iç bölgede saman üretiminin yetersiz olması üzerine Yozgat, Corum ve Ankara'dan saman getirip ilçede sattığını belirterek, günlük Suluova'ya 30-40 tır saman geldiğini, yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle besicilerin besleyici özelliği yüksek olan samanı tercih ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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