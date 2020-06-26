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Son dakika haber | Suluova Belediyesinden tesis atağı

Son dakika spor haberi... Suluova Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede yapımına başlanan 8 tesisin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika haber | Suluova Belediyesinden tesis atağı
26.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:51

Suluova Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede yapımına başlanan 8 tesisin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Fatih Üçok geçen aylarda 8 spor tesisinin yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile protokol imzalamıştı. İmzalanan protokol kapsamında 1 adet Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, 2 adet Halı Saha ile 5 adet Basketbol Sahası olmak üzere 8 tesisinin Suluova'ya kazandırılmasının ardından çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Adnan Menderes Millet Bahçesi, Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, Ertuğrul Gazi Parkı yanı, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yanı ve Şehit Ercan Kurt Hürriyet Ortaokulu yanında basketbol sahalarının çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Muharrem Saygün Anadolu Lisesi yanında ve Suluova Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yer alan 2 adet halı sahanın çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Hemşehrilerimizin sağlığı, mutluluğu bizim için her şeyden önce gelir. Suluova Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Spor yapılabilecek alanlar oluşturmayı kendimize hedef edinmiştik. Böylece çocuklarımızın, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin spor yaparak sağlıklı ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçladık. Çocukların geleceğe hazırlanmasında ve sağlıklı bir nesil yetiştirmede spor alanları çok önemli. Geleceğimizin teminatı güzel yavrularımız burada arkadaşlarını ve dostluklarını pekiştirirken kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak ve enerjilerini buralarda atarak geleceğe hazırlanacaklar. Bu kapsamda ilçemizde yapımına başladığımız 1 adet Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, 2 adet Halı Saha ile 5 adet Basketbol Sahası olmak üzere 8 tesisin çalışmaları titizlikle devam ediyor" dedi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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