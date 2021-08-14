Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
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Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın

Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangını evinin penceresinden gören bir vatandaş ise yangın söndürme tüpü ile ormana gelerek yangına müdahale etti.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Sultangazi'de bulunan Kent Ormanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ormanda devriye görevini yürüten polis ekipleri yangına müdahale ederken, evinin penceresinden yangını gören bir vatandaşta yangın söndürme tüpü ile ormana gelerek müdahalede bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

'Yangını evden görünce koştum'

Evden yükselen dumanları gören Yaşar Gün, "Evden dumanları gördüm. Annem rahatsızdı. Ona börek almaya gitmiştim. Balkonda çay içiyordum. Oradan baktığımda dumanları gördüm. Baktım iyice hızlanmaya başladı. Arkadaşlar koşmaya başladı. Ben de o esnada yangın tüpünü aldım. Geldiğimizde alevler tutuşmaya başlamıştı. Önümüze kimse çıkmadı. Yangın tüpüyle müdahale etmeye başladık" dedi.

Polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın
Son dakika haber... Sultangazi Kent Ormanı'nda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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