Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

15.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:28
Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Emin YEŞİL / SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Daire alevlere teslim olurken, binada mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi, 2178. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 3. katında dairede saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çocuk odasında başlayan yangın büyüyerek tüm daireyi sardı. Alevleri gören bina ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumanlar üst katlara da dolunca bazı bina sakinleri binadan çıkamadı. Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri yangının başladığı daireden iki kişi, üst kattan ise biri çocuk 3 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu sırada yangının çıktığı daireye giren ev sahibi altınlarını ve cep telefonlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dairede hasar oluştu.


Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberi! Sultangazi'deki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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