Son dakika haber! SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK KAMERADA
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Son dakika haber! SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK KAMERADA

Son dakika haberi... Sultangazi'de sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki erkek çocuğunu iddiaya göre taciz eden 17 yaşındaki şüpheli vatandaşlardan dayak yedi.

24.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:35

Sultangazi'de sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki erkek çocuğunu iddiaya göre taciz eden 17 yaşındaki şüpheli vatandaşlardan dayak yedi. Vatandaşların elinden kurtulan şüpheli kaçmayı başardı. Şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, şüphelinin dayak yemesi ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKİRDEK VERME BAHANESİYLE ÇOCUKLARI KANDIRDI

Olay, önceki gün Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır sürekli sokağa gelen 17 yaşındaki genç, sokak sakinlerinin dikkatini çekti. Geçen Cuma günü yine aynı sokağa gelen genç, 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna 'çekirdek vereceğini' söyleyerek bir apartmanın girişine çağırdı. Çocuğu taciz eden şüpheliyi gören 6 genç linç etmek istedi. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

POLİS TACİZ ŞÜPHELİSİNİ PARKTA YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk ve ailesi polis merkezine giderek, taciz şüphelisinden şikayetçi oldu. Mahalle sakinlerinin bilgisine başvuran polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin 17 yaşındaki Y.K., olduğunu belirleyen ekipler, Y. K.'yı bir parkta yakaladı.

1 HAFTADIR BU SOKAĞA GELİYOR

Olay anını anlatan mahalle sakinleri ise, 17 yaşındaki Y.K.'nın sık sık bulundukları sokağa geldiğini, olay günü de 10 yaşındaki erkek taciz ettiğini söyledi. Bir mahalle sakini ise şüphelinin çocuklara bir sosyal medya fenomenin arkadaşı olduğunu söyleyerek yanaştığını beirtirtti. Bir başka mahalle sakini ise, Komşunun oğlu beni aradı 'Bir sapık çocuklara dadanmış' dedi. Ben balkona çıktım. Komşumuzun oğlunun şahsı dövdüğünü gördüm. Daha sonra kaçtı. diye konuştu.

DARP EDİLDİĞİ VE KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Taciz şüphelisi Y.K.'nın darp edildiği ve kaçtığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahallelinin bağırması üzerine sokakta bulunan gençlerin Y.K.'yı dövmeye başladıkları görülüyor. Bağırtı sesleri üzerine sokağın bir köşesinde sohbet eden iki kişinin de koşarak olay yerine gittiği ve diğer kişilerle birlikte taciz şüphelisini dövmeye başladıkları, kısa bir süre sonra Y.K.'nın kendisini döven kişilerin elinden bir fırsatını bularak kaçmaya çalıştığı kameraya yansıyor. Koşarak kaçan Y.K.'nın önünü kesen bir kişinin ayağına çelme taktığı ve Y.K.'nın düştüğü görülüyor. Yerden kalkarak, mahallelinin elinden kurtulmayı başaran Y.K., koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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Son dakika haber! SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASINA DAYAK KAMERADA

Kaynak: DHA

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