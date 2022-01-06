Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandıİSTANBUL Sultangazi'de 3 kişi arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL Sultangazi'de 3 kişi arasında başlayan sözlü tartışma daha sonra büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda 2 kişi yaralanırken, diğer şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay saat 11.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2939 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında başlayan tartışma daha sonra büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda Mehmet A. kasığından, Emirhan Ş. bacağından vurularak yaralanırken, diğer şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı 2 kişi, vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, her iki yaralının da hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda çatışmada, 3 ayrı silah kullanıldığı ve 8 el ateş edildiği öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olay ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.

Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title