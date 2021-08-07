Son dakika haber: Sultangazi'de oto kiralama dükkanında yangın
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Son dakika haber: Sultangazi'de oto kiralama dükkanında yangın

Son dakika haber: Sultangazi'de oto kiralama dükkanında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sultangazi'de oto kiralama dükkanı olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de oto kiralama dükkanı olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkış anı ve mahallede yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2392 Sokak'taki işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erkan Ö. isimli şahsa ait oto kiralama hizmet veren işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında kapısının açık olduğu görülen işyerinde kimsenin olması ise olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle işyeri kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Yangın çıkış anı ve mahalledeki panik anları kamerada

Oto kiralama dükkanında yangının çıktığı anlar ve mahallede yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, işyerinden dumanların çıkmasıyla birlikte vatandaşların yangın tüpleriyle, kovayla su taşıyarak yangına müdahale etti ve mahallede yaşanan panik anları görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber: Sultangazi'de oto kiralama dükkanında yangın
Son dakika haber: Sultangazi'de oto kiralama dükkanında yangın
Son dakika haber: Sultangazi'de oto kiralama dükkanında yangın
Son dakika haber: Sultangazi'de oto kiralama dükkanında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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