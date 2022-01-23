SULTANGAZİ'DE KAR YAĞIŞI; KAZA ANI KAMERADA

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Sultangazi'de yokuş aşağı kayan otomobil, bir başka otomobile çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan sürücüler de yolda kaldı.

KAZA ANI KAMERADA

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sultangazi'de kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı, kış lastiği takmayan sürücüler yolda kaldı.

Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta kış lastiği takmayan bir otomobil sürücüsü yolda mahsur kaldı. Bu sırada sokakta seyir halinde olan bir başka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, mahsur kalan otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki parka girdi. Kısa bir süre sonra yokuş aşağı seyir halinde olan bir başka otomobil sürücüsü de, yol ortasında mahsur kalan otomobile çarpmaktan son anda kurtularak, caddeye çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERİN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Cebeci Mahallesi, Yayla Mahallesi, Habibler Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan çok sayıda araç sürücüsü yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerin yardımına ise vatandaşlar koştu.